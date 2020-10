Trinitas College Heerhugowaard betreurt extremistische spotprent: "Onhandig moment"

HEERHUGOWAARD - Om de inmiddels begonnen wintertijd in te luiden, was er op het binnenplein van locatie Han Fortmann voor enige tijd een extremistische spotprent te zien. Maar nadat de directie daar kennis van nam door een boze ouder, werd besloten de opmerkelijke prent van het mededelingenbord te verwijderen.

Een cartoon van een extremist te zien die tijdens wintertijd twijfelt of hij de timer van zijn bom een uur voor- óf achteruit moet zetten. Het leek de school een humoristische manier om de passerende leerlingen te herinneren aan de naderende wintertijd. Maar niet iedereen zag daar 'de lol' van in. Een ouder stapte uiteindelijk de directie toe om het bestuur te wijzen op het 'provocerende en kwetsende' karakter van de actie.

Ton Heijnen, voorzitter raad van bestuur, verklaart aan NH Nieuws dat de cartoon voor korte tijd op het binnenplein te zien was, maar dat het bestuur zich daar tot de melding niet bewust van was. Hij betreurt de kwestie. "Het is een bekende prent, die we hebben gebruikt om aan te geven dat de wintertijd begon, maar we begrijpen dat deze keuze erg onhandig was."

Fout

Met de betrokken ouders zullen er nog gesprekken volgen om de lucht verder te klaren, laat de bestuurder weten. "We zijn ons als school bewust van de gemaakte fout. Er is in ieder geval geen enkele bedoeling geweest om mensen te kwetsen", aldus Heijnen.

De controversiële Arnoud van Doorn plaatste een tweet met een foto van de spotprent op het binnenplein van het Han Fortmann. Op Twitter reageren een flink aantal mensen op de actie van de middelbare school. "Ze laten hun ware gezicht zien", schrijft iemand. Een ander schrijft: "Ze moeten de ware islam begrijpen. Die vraagt om liefde en genade, niet om moord, terrorisme en extremisme."

Doelwit extremisme

Anderen beschuldigen van Doorn, oud-PVV'er en bekeerd moslim, ervan scholen als het Han Fortmann doelwit te maken van extremisten, en terroristische aanvallen uit te lokken. Toch zijn er genoeg mensen die het een prima actie vinden en juichen het zelfs toe. "Dat heet vrijheid van meningsuiting in Nederland. Voel je vrij hetzelfde te doen."

Vorige maand werd in Frankrijk een Franse leraar onthoofd, nadat hij volgens bronnen van een lokale krant cartoons van Mohammed in de klas zou hebben getoond. De 18-jarige dader zou via social media over de lessen van de leraar hebben gelezen. Hij werd doodgeschoten door de politie.