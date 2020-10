Terug naar toen: NH Sport op bezoek bij Frank de Boer in Barcelona

BARCELONA - In coronatijd blikt NH Sport terug op lang vervlogen tijden. In deze Terug naar toen gaan we achttien jaar terug in de tijd en zijn in Barcelona op bezoek bij Frank de Boer.

De huidige bondscoach van Oranje is in 2002 niet de enige landgenoot die in Camp Nou speelt. De oud-Ajacied is in gezelschap van Marc Overmars, Michael Reiziger, Philip Cocu en Patrick Kluivert. De Boer speelt onder trainer Carles Rexach bijna altijd, maar sportief gezien is het niet de beste periode van Barca.

Bekijke hieronder de reportage van verslaggever Ron van Dijk vanuit Barcelona.