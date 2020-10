Ook stadsmarketing kind van rekening in bezuinigend Velsen: 'Zonder budget geen speelruimte'

De stichting bestaat uit zes bestuursleden, die zich kosteloos inzetten. De enige betaalde kracht is de uitvoerende city-marketeer en tevens het gezicht naar buiten toe, Friso Huizinga. "Wanneer de subsidie vanuit de gemeente wegvalt, heeft dat een enorme impact. Zonder budget hebben we geen speelruimte, zonder Huizinga zijn we vleugellam", aldus Kuntz.

Kuntz snapt de noodzaak van de gemeente om te bezuinigen, maar benadrukt dat stadsmarketing uiteindelijk meer opbrengt dan dat het kost. "De subsidie die we van de gemeente krijgen, wordt ieder jaar al minder, voor 2021 krijgen we 150.000 euro ten opzichte van de 200.000 euro die we twee jaar geleden ontvingen. Daarnaast zorgen wij ook zelf voor extra inkomsten, vanuit de private sector krijgen we nu jaarlijks 40.000 euro en dat bedrag blijft toenemen."

Reactie verantwoordelijk wethouder Jeroen Verwoort (VVD), gemeente Velsen

"Stadspromotie heeft toegevoegde waarde en heeft juist in deze tijd zijn meerwaarde bewezen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Ik Koop Lokaal en Ik Bezoek Lokaal-campagnes om de ondernemers en instellingen in Velsen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. We zijn twee jaar geleden gestart met een bestuur en citymarketeer uit onze samenleving. Dit omdat stadspromotie van en voor onze eigen gemeenschap is. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een meerjarenplan waarbij het ook van belang is dat er meer partners bijdragen aan citymarketing. Volgend jaar willen we een besluit nemen over de toekomst van citymarketing op basis van dit plan. Als we nu hierop bezuinigen gooi je jarenlange inspanning overboord voor een relatief kleine bezuiniging. Dat lijkt mij niet verantwoord en wenselijk. Laten we het onszelf gunnen om volgend jaar een gedegen besluit te nemen."