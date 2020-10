Amstelvener (26) opgepakt voor dreigen met mes in Den Haag

AMSTELVEEN - Een 26-jarige man uit Amstelveen is gisteravond in Den Haag opgepakt omdat hij kort daarvoor een conflict op straat met een mes wilde beslechten.

Nadat de politie was getipt over een man met een mes gingen agenten poolshoogte nemen. Zij troffen de man aan en sloegen hem met getrokken wapens in de boeien. Uit getuigenverklaringen bleek dat de Amstelvener achter drie mannen aanzat, en hen met het mes probeerde te steken.

De Amstelvener verklaarde zelf echter dat hij door het trio was mishandeld. Daarop werden ook deze drie verdachten, drie mannen uit Den Haag van 20 en 21 jaar, opgepakt. De politie onderzoekt wie wel rol heeft gespeeld bij het conflict.