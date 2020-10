Lotte ondersteunt jongeren met beperking: "Hun eenzaamheid is nu nog erger"

ALKMAAR - Voor sommigen is ze als een moeder: de Alkmaarse Lotte Mol runt een dagbesteding voor jongeren met psychische of gedragsproblemen. Ze doen daar werkzaamheden die bij hen passen. Mol merkt dat in deze coronatijd de eenzaamheid bij haar doelgroep groeit. "Ze voelen zich verloren, ogen emotioneel. Ze vallen tussen wal en schip."

Dat vertelt Mol tegen NH Nieuws. Vorige maand publiceerde de GGD cijfers over eenzame jongeren. In de regio Alkmaar was bijna de helft van de jongeren weleens eenzaam in 2019. Zij missen soms sociale contacten of vinden de kwaliteit van vriendschappen niet goed. Voor jongeren met een lichte beperking zoals een gedragsstoornis of psychische aandoening is dit nog erger. "Hun beperking is niet erg zichtbaar en ze kunnen al veel moeilijker aansluiting vinden bij de voor veel mensen gewone dingen in het leven, zoals uitgaan of een sportclubje", aldus Mol.

Quote "Ze benoemen de eenzaamheid ook wel. Sommigen zitten echt niet lekker in hun vel" LOTTE MOL - dagbesteding stoer

Dat juist die dingen niet in de coronatijd niet doorgaan, beïnvloedt hun gemoedstoestand. "Deze tijd maakt mij al emotioneel, kan je nagaan wat het voor hun betekent. Zij hebben niet zo'n groot sociaal netwerk als ik heb. Corona heeft een grote invloed." Met de jongeren die bij haar op dagbesteding zitten, gaat ze er regelmatig over in gesprek. "En dan benoemen ze het ook wel. Echt eenzaamheid. Ze zitten niet lekker in hun vel." Rottigheid uithalen Dagbesteding Voorwerk van Parlan Jeugdhulp in Heerhugowaard onderstreept dit. De 20 tot 30 jongeren tot achttien jaar uit de regio die zijn aangesloten bij de zorgorganisatie zitten veelal niet meer op school of hebben geen werk en dus weinig toekomstperspectief. "We zien wat gedragveranderingen. Heel veel in hun sociale verkeer ligt stil en daardoor zijn ze meer op zichzelf aangewezen. Dat kunnen ze niet goed volmaken. Ze zijn zoekende en vooral buiten resulteert dat soms in rottigheid uithalen", legt Paul Kok van Voorwerk uit. Bij Voorwerk wordt gekeken wat er voor hen aan mogelijkheden zijn qua werkactiviteiten. Kok ziet dat ze bij de dagbesteding wel toenadering zoeken bij elkaar. "Maar daaromheen laten ze het snel weer los. Terwijl structuur bij deze jongeren superbelangrijk is." Noodlot voor restaurant en winkel Dagbestedingen zoals Stoer Food Factory in Alkmaar zijn daarom belangrijk. Mols bedrijf was eerst een restaurant en winkel voor maaltijden in het Alkmaarse stationsgebied. Er werkten in totaal 32 jongeren die ze ondersteuning bood, onder meer bij taal- en rekenproblemen. Daarom werd ze dit jaar verkozen tot Taalheld. Alleen sloeg toen het noodlot toe. Tekst gaat door onder de foto

Danny is opgeklommen van de bedieding naar manager van de food factory - Maaike Polder / NH Nieuws

Mede door de coronacrisis is het restaurant nu al een tijdje gesloten en ook de winkel aan het Scharloo staat te huur. De toestroom van mensen die van het station naar de stad - en dus langs de winkel lopen - is sterk afgenomen. "We redden het gewoon niet om die draaiende te houden", aldus Mol. Maar: er is nog wel de Stoer Food Factory.

Quote "Ik raad iedereen aan om zo iemand aan te nemen bij je bedrijf" Lotte mol - dagbesteding stoer

NH Nieuws zocht haar op in de dagbesteding aan de Perronstraat. "Deze jongeren zijn ongelooflijk bijzondere mensen met stuk voor stuk een verhaal, waar we veel van kunnen leren." Tekst gaat door onder de video.

Lotte is onmisbaar voor jongeren met een beperking - NH Nieuws

Er is plek voor twaalf jongeren. Sommigen komen een paar uurtjes per week, anderen een paar dagen. "De een vindt het leuk om de website bij te houden, de ander staat de hele dag gerechten te bereiden voor in de winkel (die binnenkort bij de cateringkeuken komt, red)." Burn-out De meeste jongeren zitten al langdurig thuis, bijvoorbeeld met een burn-out, of kunnen op school hun draai niet vinden. "Ze krijgen de taken waar zij behoefte aan hebben. Er is geen druk om iets te moeten. En er is altijd tijd voor een bakkie koffie, een wandeling en een kletspraatje als iemand niet goed in zijn vel zit."