De Peiling: Vind jij het tijd voor veel strengere coronamaatregelen?

Draconische maatregelen Volgens ingewijden gaat Rutte vanavond wel waarschuwen voor 'draconische maatregelen' als mensen zich niet aan de regels houden. Daarbij zou een totale lockdown en een avondklok niet worden uitgesloten, meldt de NOS. Nu de horeca dicht is worden er illegale coronafeesten gehouden waar soms honderden mensen op af komen, zoals afgelopen weekend in Hilversum.

Persconferentie Premier Rutte en minister De Jonge houden om 19:00 een kort persmoment. De verwachting is dat daar geen nieuwe regels worden afgekondigd. Ze willen eerst afwachten of de bestaande maatregelen voldoende zijn om het aantal coronabesmettingen af te laten vlakken.

, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over bestrijding van de cononacrisis, vindt dat het kabinet nu meteen met strengere maatregelen moet komen en daar eigenlijk al te laat mee is.

Nu al maatregelen Het onafhankelijke Red Team , een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over bestrijding van de cononacrisis, vindt dat het kabinet nu meteen met strengere maatregelen moet komen en daar eigenlijk al te laat mee is.

Als we tot volgende week wachten om strengere maatregelen te nemen, zijn we weer te laat.

"We zien met de huidige maatregelen de besmettingen niet significant dalen", zegt Wim Schellekens van het Red Team. Hij zou graag zien dat het kabinet nieuwe maatregelen zo snel mogelijk invoert. "Als we tot volgende week wachten om strengere maatregelen te nemen, zijn we weer te laat."



Wat vind jij?

Al een aantal dagen worden er meer dan 10.000 coronabesmettingen per dag geconstateerd. Het wordt drukker in ziekenhuizen. Normale zorg wordt afgeschaald. Is het hoog tijd voor strengere maatregelen of denk je dat we nu al op de goede weg zijn en nog strengere maatregelen de economische schade niet te overzien maken?