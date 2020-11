Henriëtte Pimentel redde honderden Joodse kinderen uit handen van de nazi's

Henriëtte Pimentel was een Joodse onderwijzeres en verzetsvrouw. Als directrice van de Joodse crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg hielp zij tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen aan een onderduikadres. Schrijvers Esther Shaya en Frank Hemminga schreven een biografie over Pimentel. "Weinig mensen weten wie zij is."

"Wacht maar, als ik later een school opricht, dan wordt het helemaal, helemaal anders." Esther Shaya leest voor uit haar boek over Henriëtte Pimentel. Een boek dat zij wilde schrijven, omdat eigenlijk maar heel weinig mensen weten wie deze vrouw was. Terwijl ze niet alleen de directrice was van de Joodse crèche aan de Planrage Middenlaan, maar ook een belangrijke schoolvernieuwer. Henriëtte werd geboren in 1876 en wist al heel vroeg dat zij met kinderen wilde werken.

Esther Shaya: "In die tijd werden kinderen opgevangen in bewaarscholen. Er werd niet veel met ze gedaan. De lokalen waren bedompt, de kinderen moesten op lange houten banken zitten. Het was geen leuke plek om te zijn." Ieder kind een bosje bloemen Voor Henriëtte moest dat anders. Na de kweekschool richtte zij een

fröbelklasje op, een toenmalige kleuterklas. Niet veel later was ze directrice van haar eigen kinderbewaarschool. Esther: "Zij had allerlei ideeën over hoe dat eruit moest zien. De kinderen hadden eigen meubeltjes, een eigen stoeltje en tafeltje. Daarin was ze Montessori voor. En zij vond het heel belangrijk dat kinderen zich fijn voelden. Zo werd er uitgebreid gespeeld en had ieder kind een eigen bosje bloemen op tafel." Esther vertelt dat Henriëtte een hele aardige vrouw moet zijn geweest: "Haar personeel liep met haar weg. Ze kon heel goed leiding geven, omdat iedereen graag naar haar luisterde. Dat zo iemand tijdens de oorlog een plan mee opzet om kinderen te redden is voor mij niet meer dan logisch." "Er werd de hele dag gespeeld" Henriëtte was sinds 1926 directrice op de Joodse crèche. Haar moderne ideeën over kinderopvang kregen daar ruim baan. Frank Hemminga verdiepte zich in dit deel van Henriëtte's leven: "De moeders brachten hun kinderen naar de dagopvang. Daar controleerden de directrices de kinderen op luizen: als je er meer dan 20 had, moest je weer naar huis. De kinderen werden goed gevoed en gingen in bad. Er was ook altijd een arts die toezicht hield. Er werd de hele dag gespeeld , geknutseld en gezongen. Voor de arme Joden uit de buurt die hun kinderen naar de crèche brachten, betekende dit heel veel. Zij kregen aan het eind van de dag hun kinderen schoon en weldoorvoed terug; moe, maar voldaan."

De oorlog kwam en op de crèche werd het leven heel anders. Frank: "Joden werden opgepakt en naar de Hollandsche Schouwburg gebracht in afwachting van deportatie. Omdat ze met zoveel waren, puilde de schouwburg al snel uit. Toen is er bedacht om de kinderen naar de crèche aan de overkant te brengen. Wanneer hun ouders dan werden weggevoerd, moesten de kinderen met ze mee was de bedoeling." Meer dan 600 kinderen gered Henriëtte Pimentel zag haar kans; zij bedacht met het verzet een plan om de kinderen uit de crèche te halen en ze zo te redden van vervolging. Vanuit de crèche ontstond een geoliede machine van verzetswerk. Medewerkers haalden de kinderen ongezien uit de crèche en droegen ze over aan het verzet die onderduikadressen voor ze vond. Meer dan 600 kinderen zijn op deze manier gered. Maar bij nog veel meer kinderen is dat niet gelukt. Uiteindelijk ontkwamen de meesten niet aan deportatie. Duizenden kinderen en medewerkers van de Joodse crèche overleefden de oorlog niet, onder wie directrice Henriëtte Pimentel. In 1943 werd de crèche ontruimd door de Duitsers. Directrice Pimentel werd gearresteerd en naar Westerbork gebracht. Niet veel later werd zij op transport gesteld naar Auschwitz waar zij direct bij aankomst werd vermoord. Kind met de kinderen Tot aan haar dood is zij bezig geweest met de crèche. Nog vanuit Westerbork schreef zij brieven vol met ideeën voor na de oorlog. Esther Shaya: Ik was tijdens mijn onderzoek verrast hoe modern Henriëtte Pimentel's ideeën waren. Zij was kind met de kinderen."

De biografie van Henriette Pimentel ligt vanaf morgen in de boekwinkel. De titel luidt: Wacht maar. Het veelbewogen leven van Henriëtte Pimentel.