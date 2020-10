3x3-basketballer helpt jongeren naar beter leven: "Jezelf ontwikkelen met basketbal"

AMSTERDAM - In het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost basketbalt Jesper Jobse. Niet meer als 3x3-international, maar als liefhebber. Want Jobse nam nog niet zo lang geleden afscheid van de profsport. Nu zet hij zich in om jongeren met basketbal weer op het goede pad te krijgen.

Toen de Olympische Spelen in Tokyo dit jaar niet doorgingen, nam Jesper zijn besluit. Het lukte hem niet meer om zichzelf te motiveren door te gaan met de topsport in tijden van corona. Jobse: "We waren volledig voorbereid op de Spelen, ik was in de beste vorm van mijn leven. Ik heb er alles voor gegeven en toen de stekker eruit werd getrokken was de klap groot. Het lukte mij niet meer mezelf te motiveren en mijn vorm vast te houden. Ik kan in mijn eentje wat rondjes lopen, maar dat is het wel zo'n beetje. Het vertrouwen wordt steeds minder."

Bovendien was de jonge vader wel klaar met het leven uit koffers in hotelkamers: "Je gaat je afvragen: heb ik het er nog wel voor over? Ik ben 36, ik leef niet meer in die sportbubbel. Ik heb alles eruit gehaald, het is nu aan anderen."

Je eigen pad naar succes bepalen

De oud international stopt nu al zijn tijd en energie in 3x3 Unites: een stichting die hij heeft opgericht om jongeren door middel van basketbal, te begeleiden en te motiveren om het beste van hun leven te maken. De stichting van Jobse helpt jongeren, buiten het basketbalveld, bij het ontwikkelen van hun talenten en ondersteunt ze op alle mogelijke manieren in het bereiken van hun persoonlijke doelen.



Jobse gelooft dat het 3x3 basketbal alles in zich heeft om jongeren te leren sterker in het leven te staan."Wij gebruiken basketbal als middel om jezelf te ontwikkelen. We laten zien dat jij zelf je eigen pad naar succes bepaalt. Als jij het heft in handen neemt, net zoals je dat op het 3x3 court moet doen, dan kom je verder dan wanneer je alles aan anderen over laat."





Voorbeeld

Voor Jesper Jobse is het werken met jongeren een logisch vervolg op zijn topsportcarrière: "Ik merkte dat toen ik zelf 3x3 basketbal ging doen, ik als een speer ging. Alles draait om samenwerken en met elkaar je doel bereiken. Ik zie mezelf als voorbeeld van hoe het kan."