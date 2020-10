Basisdebuut voor Joël Veltman bij Brighton & Hove Albion

Voor het eerst sinds zijn overstap van Ajax begon de IJmuidenaar in de basis voor de Engelse ploeg.

Het elftal van trainer Graham Potter verspeelde tegen West Bromwich Albion in de slotfase een voorsprong: 1-1. Brighton kwam in de 40e minuut op voorsprong toen Jake Livermore de bal in zijn eigen doel werkte. Karlan Grant maakte in de 83e minuut gelijk. De aanvaller kon de bal tussen enkele verdedigers van Brighton, onder wie Joël Veltman, aannemen en schoot de bal daarna hard en hoog achter keeper Mathew Ryan.

Brighton heeft na zes wedstrijden vijf punten en West Bromwich Albion staat op drie punten.