Ongeluk met vrachtwagen op Afsluitdijk, A7 richting Friesland nog hele ochtend dicht

DEN OEVER - Vanwege een ongeluk met een vrachtwagen is de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland sinds vanochtend vroeg afgesloten. Verkeer richting Friesland dient gebruik te maken van alternatieve routes, de Houtribrijk (N307) of via Almere en Emmeloord (A1, A27, A6).

De vrachtwagen is in de vangrail beland, meldde de ANWB vanochtend. Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Voor zo ver bekend is de vrachtwagenchauffeur niet gewond geraakt.

Onmiddellijk na het ongeluk werd vanaf knooppunt Zaandam een omleiding ingesteld, maar daarmee kon niet worden voorkomen dat verkeer achter het ongeluk ingesloten raakte. Met een hijskraan werd een verhoogde rijbaanscheiding weggetakeld, en konden ingesloten weggebruikers hun weg vervolgen. Bovendien kon een uit Friesland opgeroepen berger de plek van het ongeluk zo makkelijker bereiken.

Wegwerk geluk bij ongeluk

Afgelopen nacht tussen 00.00 en 5.00 uur was de A7 ook al in beide richtingen dicht, al was dat toen in verband met werkzaamheden. Ook toen gold de omleiding via de Houtribdijk of via Almere en Emmeloord.

Diezelfde werkzaamheden waren voor ingesloten verkeer op de Afsluitdijk vanochtend een geluk bij een ongeluk. Door een voor werkzaamheden afgesloten rijstrook tijdelijk vrij te geven, kon het verkeer achter de vrachtwagen na enig oponthoud de weg vervolgen. Welke werkzaamheden er op die plek worden uitgevoerd, is niet bekend, al garandeert de woordvoerder dat de weg daar vannacht niet opnieuw is geasfalteerd.

Verplicht omrijden

Rijkswaterstaat adviseert voorlopig nog om te rijden via de alternatieve routes richting Friesland. Pas nadat de vrachtauto is geborgen, de berm is gevuld en de beschadigde vangrail is hersteld, zal de A7 worden vrijgegeven. Naar verwachting is dat aan het einde van de ochtend.

