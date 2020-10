Afsluitdijk uren na ongeluk met vrachtwagen weer open

De vrachtwagen is in de vangrail beland, meldde de ANWB vanochtend. Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken en is de chauffeur ongedeerd gebleven.

Onmiddellijk na het ongeluk werd vanaf knooppunt Zaandam een omleiding ingesteld, maar daarmee kon niet worden voorkomen dat verkeer achter het ongeluk ingesloten raakte. Met een hijskraan werd een verhoogde rijbaanscheiding weggetakeld, en konden ingesloten weggebruikers hun weg vervolgen. Bovendien kon een uit Friesland opgeroepen berger de plek van het ongeluk zo makkelijker bereiken.

Wegwerk geluk bij ongeluk

Afgelopen nacht tussen 00.00 en 5.00 uur was de A7 ook al in beide richtingen dicht, al was dat toen in verband met werkzaamheden. Ook toen gold de omleiding via de Houtribdijk of via Almere en Emmeloord.

Diezelfde werkzaamheden waren voor het ingesloten verkeer op de Afsluitdijk vanochtend een geluk bij een ongeluk. Door een voor werkzaamheden afgesloten rijstrook tijdelijk vrij te geven, kon het verkeer achter de vrachtwagen na enig oponthoud de weg vervolgen. Welke werkzaamheden er op die plek worden uitgevoerd, is niet bekend, al garandeert de woordvoerder dat de weg daar vannacht niet opnieuw is geasfalteerd.

