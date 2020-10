Afsluitdijk dicht na ongeluk met vrachtwagen, verkeer vanaf Zaandam omgeleid

Dat melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Het is nog niet precies bekend wat er is gebeurd, maar volgens Rijkswaterstaat waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De ANWB meldt dat de vrachtwagen in de vangrail is beland.

Afgelopen nacht tussen 00.00 en 5.00 uur was de A7 ook al in beide richtingen dicht, al was dat toen in verband met werkzaamheden. Verkeer richting Friesland werd aangeraden om te rijden via de Houtribdijk (N307, Enkhuizen-Lelystad) of via Almere en Emmeloord.