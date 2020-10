Neergeschoten man aangetroffen op straat in Amsterdam

AMSTERDAM - Een onbekende man is gisteravond laat zwaargewond op straat in Amsterdam aangetroffen. Het slachtoffer werd aangetroffen op het Zeeburgerpad en bleek ten minste één keer te zijn beschoten.

Getuigen melden aan NH Nieuws dat het slachtoffer rond 23.30 uur werd gevonden, waarop direct de hulpdiensten werden gemobiliseerd. Behalve meerdere ambulances werd er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De politie bevestigt in een tweet dat de man is beschoten, maar kan nog niets zeggen over zijn toestand. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk waar hij is geraakt. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Afzetting

Direct na de hulpverlening heeft de politie sporenonderzoek gedaan. Daarvoor is een deel van de Zeeburgerpad afgezet geweest. Een zoektocht naar de schutter heeft vooralsnog niets opgeleverd. Getuigen wordt gevraagd zich bij de politie te melden.

Exact een week geleden kwam een 33-jarige man om het leven nadat hij 's nachts in Amsterdam Osdorp onder vuur was genomen.