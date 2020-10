Hoornse rapper Engel komt met nieuwe single

Die muziek maakt hij solo of met collega rappers, maar sinds een aantal jaar ook met niemand minder dan Paul de Munnik. Drie jaar geleden benaderde hij de zanger voorzichtig, met de vraag of hij niet te porren was om een keer samen wat op te nemen. En dat was hij wel.

Aan het begin van de lockdown in maart zag de Hoornse rapper Engel zijn clubtour in het water vallen. Net nu hij met een tweetal optredens in het theater de draad weer op wilde pakken, worden ook die shows verzet. Het zit niet mee, maar Engel blijft positief. “Ik kan gewoon muziek blijven maken, dat vind ik eigenlijk het allerleukste."

Engel & Paul

Het klikte en drie jaar later is de samenwerking met Paul de Munnik uitgelopen op een vriendschap en op meerdere muzikale samenwerkingen tussen de zanger en rapper. En daar gaan ze nog wel even mee door. Volgend jaar duiken ze samen de studio in, om te werken aan het 'Engel en Paul project', zoals Engel het zelf noemt. Want, “hoe zou het zijn als wij samen een soort nieuw duo gaan vormen”, vraagt hij zich hardop af. Ook op Engels nieuwe single Heimwee zingt De Munnik mee.

Heimwee

De inspiratie voor dit nummer haalde Engel uit het tegenvallende succes van zijn vorige single. "Ik had verwacht dat dat nummer ook wel in Spotify lijstjes terecht zou komen, maar dat gebeurde niet. Ik rekende mezelf misschien wat rijk omdat ik met eerdere singles wel wat kleine succesjes had", vertelt hij. En het zou bij muziek nou net wat minder vaak om die succesjes moeten gaan, als het aan hem ligt. "Heimwee gaat erover dat ik terug wil naar het moment dat je muziek maakt omdat je muziek heel belangrijk vindt, in plaats van om de cijfers", vult hij aan.