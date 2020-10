Geërgerde Ajax-trainer Ten Hag wil niet praten over mogelijk verlies bij Atalanta

BERGAMO - In het slechtste geval heeft Ajax dinsdagavond na een nederlaag bij Atalanta Bergamo en een zege van Liverpool op Mydtjylland een achterstand van zes punten op de concurrenten uit Italië en Engeland. Ajax-trainer Erik ten Hag wilde maandagavond niet praten over dit rampzalige Champions League-scenario. "We moeten nog voetballen hè? Je gaat toch uit van winnen? Dit is toch zinloos?"

Ten Hag liet in het midden of hij, net als tegen Liverpool, met Daley Blind op het middenveld begint. "Dat zou best kunnen. Het gaat erom dat we het initiatief pakken." Blind schikt zich zonder morren in de rol die de trainer hem meegeeft. "Op beide posities worden andere dingen gevraagd. Voor mij is het niet moeilijk om te switchen."

Blind maakt zich geen zorgen dat een mogelijke uitglijder bij Atalanta Ajax fataal wordt bij het overleven van de groepsfase. "Tuurlijk beseffen we dat de drie punten ontzettend belangrijk zijn. Maar om te zeggen dat het daarna gelijk afgelopen zou zijn, zeker niet. We moeten van wedstrijd tot wedstrijd leven en de punten binnenslepen die we nodig hebben."