Hoogheemraadschap controleert 10.000 kilometer aan sloten: "Stroomt het water nog?"

Vrijwilliger Jos Hoogeboom maakt samen met zijn vader en broer zijn ronde in de omgeving van Schagen. Aan de Oudedijk treffen ze een volbegroeide duiker aan. "De sloot ziet er goed uit, maar de duiker is geblokkeerd door riet. Dat moet weg." De melding wordt digitaal ingevoerd en verzonden naar het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap.

De najaarsschouw is meer dan ooit noodzakelijk, vertelt Jos Hoogeboom: "We zien dat het klimaat verandert. De buien in het najaar worden heviger. Er valt in korte tijd heel veel water, dus een goede en snelle afvoer is belangrijk. Boeren kunnen anders veel later het land op. Als het te droog is, omdat het water door dichtbegroeide sloten de polder niet voldoende bereikt, kunnen ze hier niet beregenen. Dat is slecht voor de gewassen."

Riet

Overal in de regio zijn boeren en andere landeigenaren nog druk aan het maaien. Dat zijn ze verplicht, anders krijgen ze een boete. "Eigenlijk zijn ze te laat, want we zijn al aan het schouwen. We controleren en bij overtreding komen we na drie terug. Als er dan nog niets is veranderd maken wij op kosten van de landeigenaar de sloten schoon."

Overigens hoeven de sloten niet helemaal leeg. Er mag tegenwoordig nog wel wat beplanting overblijven: "Dat is recent in gegaan. Als we zien dat er voldoende doorstroming is, dan mag er wel wat riet blijven staan, want dat is goed voor de vissen en andere de waterdieren."