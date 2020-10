Ophef in Haarlemse buurt over in beslag genomen hond

HAARLEM -Het bankje aan het Nagtzaamplein waar de hond Mr. Bigg altijd zit, is leeg. De geliefde bully werd afgelopen week plotseling in beslag genomen door de politie na een melding van mishandeling. Zijn baasje is er kapot van, evenals zo'n beetje de hele buurt. Meer dan vijfduizend mensen hebben dit weekend een petitie getekend om de hond terug te brengen en vrijdag willen buurtbewoners een soort van stille tocht organiseren voor Mr. Bigg en zijn baasje Danny.

Verschillende mensen zijn dit weekend opgestaan om Danny te helpen zijn hond terug te brengen, waaronder Lisa van Doorn. Ze is een goede vriendin van Danny en ze kan eigenlijk amper bevatten wat er is gebeurd afgelopen vrijdag. "Als handhavers zien dat er een hond wordt mishandeld, waarom doen ze dan niet gelijk wat? Waarom komen ze dan pas twee weken later de hond ophalen? Wat zit hierachter?" Volgens Lisa zorgt Danny heel goed voor zijn hond en behandelt hij hem als een prins. Daarbij is Mr. Bigg een bekendheid in de buurt en is iedereen dol op hem. Daarom is het volgens Lisa ook niet verwonderlijk dat er zoveel commotie is om de in beslagname van de hond. "Het is gewoon de grootste kanjer die bestaat en dat leeft enorm hier."

Quote "Door één melding wordt de hond ineens weggehaald. Ja dat kan niet, hij moet gewoon terug" Lisa van Doorn

Danny van Loevezijn werd compleet verrast toen de politie afgelopen vrijdag voor zijn deur stond met de mededeling dat zijn hond in beslag werd genomen. Hij was niet eerder gewaarschuwd en snapt ook niet dat dat zomaar kan. Zelf denkt hij dat de in beslagname te maken heeft met een conflict tussen hem en handhaving. Danny's huis staat op de hoek van het Nagtzaamplein en de Zomerkade, waar op vrijdag de weekmarkt staat. De bezoekers geven regelmatig overlast. "Ik heb heel vaak dat er fietsen rijen dik tegen mijn huis aan staan, dat mensen aan mijn spullen zitten en ik heb ook wel een steen tegen de ruit gehad." Danny maakte meerdere malen melding bij handhaving, maar daar werd volgens hem niet echt wat mee gedaan. En dat leidde tot een fikse discussie vorige week. Danny wordt voor zijn gevoel gestraft voor zijn grote mond en begrijpt niet dat er zonder enig gesprek met hem, de hond in beslag kan worden genomen. "Mijn hond is mijn kind, iedereen weet dat. Hoe kunnen ze nou zeggen dat ik mijn hond in elkaar trap?" Politie De politie laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de hond wordt onderzocht. Het is niet duidelijk of de hond ooit nog terug zal keren. Danny heeft een advocaat ingeschakeld, maar die heeft al laten weten dat het een moeilijke zaak wordt. Lisa laat het er niet bij zitten en probeert bij de gemeente een vergunning te regelen voor een tocht van het centrum van Haarlem naar Danny's huis. "Het mag geen demonstratie of stille tocht zijn, maar we willen gewoon met een groep mensen naar zijn huis lopen met een bloemetje om 'm te laten weten dat hij er niet alleen voor staat. En we willen Bigg naar huis brengen."