Kunstmatig rif in IJmuiden: "Niet de redding van de Noordzee, maar helpt wel mee"

Jesse de Bont van ReefSystems, het bedrijf dat het idee ontwikkelde en daarvoor medewerking kreeg van de Universiteit Wageningen, Rijkswaterstaat en de Port of Amsterdam: "We hebben er in het Haringvliet en bij de Brouwersdam al mee proef gedraaid en dat leverde een goed beeld op. Allerlei wieren, Japanse oesters, mosselen en soorten krabben waren er na een paar maanden te zien."

De kale betonnen buizen die het rif vormen, groeien in de loop der tijd aan met zeewier en waterplanten. Vissen genieten daar weer van en zullen er hopelijk in grote getale een onderkomen vinden.

Bioloog Wim Bosch van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis bevestigt de lezing van De Bont. "Als je het zo ziet, denk je: zijn die simpele buizen de oplossing? Maar het werkt. Zo simpel kan het zijn. Ik wil niet zeggen dat dit de oplossing is voor de vervuiling van de Noordzee, maar het kan zeker helpen."

Biologisch afbreekbaar rif

Inmiddels is ReefSystems bezig met de ontwikkeling van een biologich afbreekbaar rif in windmolenparken op zee. Daar mag niet worden gevist waardoor de zeebodem er voor vissen aantrekkelijker is dan de meeste andere plekken in de Noordzee. "Ideaal om kunstmatige riffen te plaatsen", aldus Max Dijkstra van ReefSystems. "De Nederlandse wetgeving zit zo in elkaar dat alles wat je in het water plaatst, er na vier jaar weer uit moet. Daarom dit idee van de afbreekbare riffen. "