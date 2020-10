Hoornse oud-burgemeester Van Veldhuizen in ziekenhuis opgenomen vanwege corona

HOORN - De voormalige Hoornse burgemeester Onno van Veldhuizen is opgenomen in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Na een eerdere negatieve test, blijkt de huidige burgervader van Enschede na een tweede test toch besmet te zijn met het coronavirus.

Aan Tubantia liet Van Veldhuizen (58) dit weekend weten zich flink ziek te voelen. "Nadat ik voor de eerste keer getest was kreeg ik longontsteking en hele hoge koorts. Ik had niet verwacht dat een fitte vijftiger er zo snel en zo hard door geraakt kon worden. Kan me niet herinneren dat ik me ooit zo ziek gevoeld heb."

Een woordvoerder van de gemeente laat op de website van de krant weten dat hij niet op de intensive care ligt. Zijn taken worden overgenomen door wethouder en loco-burgemeester Niels van den Berg.

In een officiële verklaring bedankt Van Veldhuizen iedereen die hem de afgelopen dagen sterkte en een spoedig herstel toegewenst heeft.