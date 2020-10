Amsterdam Henk Hofstede: "Ik schud de muziek eigenlijk uit m'n mouw"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Henk Hofstede, de frontman van de Amsterdamse succesformatie Nits.

Henk Hofstede: "Ik schud de muziek eigenlijk uit m'n mouw" - Robert Jan de Boer

Biografie naam: Henk Hofstede geboren: Amsterdam, september 1951 beroep: zanger, gitarist, componist band: Nits erelijst: BV Popprijs (1987), Edison (1983, 1988, 1989, 1991), Gouden Harp (1990)

VHS-banden In de werkkamer van Henk Hofstede, de grote man achter de Amsterdamse band Nits, liggen tientallen VHS-banden opgestapeld. Hofstede is bezig met het digitaliseren van de beelden. In de jaren tachtig ging Hofstede nooit op reis zonder zijn camera. Op de banden wordt verslag gedaan van de tournees die Nits maakte door heel Europa. "Vanaf '81 speelden we heel veel in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Ook in Finland. Dan nam ik een vrij grote VHS-recorder mee. Het was altijd wel veel om mee te nemen." Wat Hofstede ons laat zien, zijn beelden van Duitse tournees, de bandleden op het Rode Plein in Moskou en van een repetitie in Amsterdam. Hofstede: "Overdag zit ik die filmpjes te bekijken. Ik moet natuurlijk wel door al die banden heen, want ik weet niet wat er precies op staat."

Henk Hofstede bekijkt zijn VHS-banden - NH

Muziek Hofstede maakt al muziek sinds hij zich dat kan herinneren: "Ik was een jaar of acht. Toen maakt ik al muziek tussen de schuifdeuren, die we niet hadden", voegt hij er glimlachend aan toe. Het besef dat je met muziek ook je brood kunt verdienen, kwam pas veel later. "Dat kwam begin jaren tachtig, toen we naar het buitenland gingen en echt succes kregen. Eigenlijk ben ik er langzaam ingegleden." Nescio Een van de grote hits was Nescio uit 1983. Een hit tegen alle verwachtingen in. "Het was veel te lang voor een single, werd meteen al gezegd. Maar het werd een single en het kwam in de top-10, dus dat is altijd een mooi verhaal." "Het was een behoorlijk eigenzinnig geluid. Een groot gedeelte was in het Italiaans. Ik zong eerst ook fantasie-Italiaans. Ik heb het bij laten werken door een vriendin die in Italië woonde. Die heeft nog even door die woorden gekeken. Er is zelfs nog een moment overwogen om Willy Alberti een gedeelte te laten zingen. Volgens mij had hij daar helemaal geen zin in. En dat was maar goed ook. Dan ga je weer over de top."

Quote "Nits vijftig jaar. Ja, dat is heel lang. Daar moet je niet teveel over nadenken" henk hofstede, zanger nits

Vijftig jaar Muziek maken kost Hofstede geen zweetdruppels: "Ik schud het eigenlijk uit mijn mouw." "Maar", vult hij aan, "niet alles is goed, hoor." Hofstede: "Als het heel goed gaat is het toch wel heel bijzonder: dat je met een paar mensen op het toneel staat en er dingen gebeuren die bijna onvoorspelbaar zijn. Het is een soort spanning." En die spanning wordt nu al bijna vijftig jaar levendig gehouden. Hofstede: "Ja, dat is heel lang. Daar moet je niet al teveel over nadenken. Het is wel waar dat we de hele tijd gespeeld hebben. Je hebt wel meer bands die zeggen we bestaan vijftig jaar of veertig jaar, maar die hebben dan tien of twintig jaar niets gedaan. Maar dat is bij ons eigenlijk altijd doorgegaan. Dat vind ik wel heel bijzonder."