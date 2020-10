Westfriese verpleeghuizen willen bezoekverbod koste wat het kost voorkomen

WEST-FRIESLAND - Met het oplopende aantal besmettingen groeien ook de geluiden over een mogelijke lockdown. Als het aan zorgorganisaties Omring en Wilgaerden ligt, ziet dat er voor de verpleeghuizen deze keer heel anders uit: zij stellen alles in het werk om een bezoekverbod te voorkomen. Dit terwijl de meeste besmette bewoners besmet raken doordat bezoek het virus mee naar binnen neemt. Maar bezoek is van levensbelang, vinden de zorgorganisaties.

Vanwege een klein aantal besmettingen zitten er momenteel twintig bewoners van verpleeghuis Rigtershof in Grootebroek in quarantaine. Dit betekent dat zij de komende tijd geen bezoek mogen ontvangen.

Bezoekverbod ondenkbaar

Dat coronaverdachte bewoners in quarantaine moeten en geen bezoek mogen ontvangen, is logisch. Maar een algemeen bezoekverbod, zoals tijdens de eerste golf, is wat Job Leeuwerke van Omring ondenkbaar. Zelfs als er een volledige lockdown zou worden aangekondigd, moeten bezoekers welkom blijven.

"Tijdens de eerste golf hebben we gezien wat het missen van de naasten doet met de bewoners en dat willen we echt niet meer. We gaan geen locaties meer sluiten uit voorzorg, maar zetten in op maatwerk per locatie, per afdeling en soms zelfs per kamer."

Besmetting door bezoek

Gelet op de emotionele gesteldheid van de bewoners is dat een logische keuze, maar volgens Leeuwerke worden bijna alle besmettingen binnen de organisatie nu meegebracht door bezoekers. En dat maakt het een duivels dilemma. "Voor de bewoners is niet alleen het bezoek, maar óók hun gezondheid van levensbelang. Daarom willen wij alle bezoekers nog een keer meegeven zich alsjeblieft heel goed aan de regels te houden."

Volgens Leeuwerke zien zij het steeds vaker gebeuren dat, zodra de bezoeker bij de bewoner in de kamer is, het mondkapje toch even afgaat of die anderhalve meter toch kleiner wordt. "We horen dan familie wel eens uitleggen dat ze dat in overeenstemming doen met de bewoner, maar dat is niet relevant: die bewoner kan ook andere bewoners aansteken met wie dat niet overlegd is."