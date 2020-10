VOC-schip Amsterdam zonder masten over het IJ

AMSTERDAM-Na zes weken werken aan het onderwaterschip in het droogdok van Damen Shiprepair is de Amsterdam vandaag door twee sleepboten naar de Oranjewerf gebracht. Daar wordt het groot onderhoud aan de Amsterdam voortgezet. Het schip krijgt onder meer nieuwe masten en het schilderwerk wordt afgemaakt.

Het laten vollopen van een droogdok is altijd een spannend moment. Pas dan wordt duidelijk of de reparaties aan het onderwaterschip echt geslaagd zijn en of het schip waterdicht is. Zes weken lang is er met meer dan twintig beroepskrachten keihard gewerkt om alle kieren in de Amsterdam dicht te stoppen met in teer gedrenkt henneptouw, het zogenoemde breeuwen. Het moment van de waarheid afgelopen zaterdagmorgen werd met vlag en wimpel doorstaan, het water bleef buiten.

Mastloos

De Amsterdam wordt zonder masten over het IJ gesleept. Het is een heel gek en eigenlijk een beetje een treurig gezicht, een zeilschip zonder masten. Het hout is ruim dertig jaar oud en rot en moet dus vervangen worden. De oude masten zijn bij Damen Shiprepair met een enorme hijskraan uit het schip getild. Een gespecialiseerd bedrijf maakt nu nieuwe masten voor de Amsterdam. De enorme gevaartes zijn samengesteld uit stukken hout die worden samen gelijmd.

Historisch moment

Tevreden kijkt Michael Huijser over het water van het IJ als 'zijn' Amsterdam versleept wordt. Als directeur van het Scheepvaartmuseum is hij verantwoordelijk voor de staat van het schip."Een historisch moment", zegt hij. "Na vijftien jaar was een dok beurt hard nodig. Het is altijd spannend om te zien hoe het er echt aan toe is. Maar het viel mee en nu kan het schip er weer jaren tegen." Als alles goed gaat, ligt de Amsterdam in januari weer op haar vaste stek bij Het Scheepvaartmuseum.