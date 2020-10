Naarder speelpark blijft langer open: "Te veel andere uitjes vallen al weg"

Normaal gesproken zou het speelpark vanaf nu tot en met maart volgend jaar dicht zijn, maar de komende weekenden gaan de deuren als het weer het toelaat gewoon nog open.

Het speelpark doet dat omdat het merkt dat veel andere uitjes vanwege de coronamaatregelen al wegvallen en er zo niet heel veel keus over blijft. "Wij willen kinderen in deze bijzondere tijden zo lang mogelijk een plek bieden om buiten te kunnen spelen", zo laat men weten.

Het speelpark verlaagt de komende weken ook het entreetarief om kinderen te kunnen verwelkomen met een paar euro. Wel gaan er enkele attracties dicht voor onderhoud. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen.

Coronaproof

Speelpark Oud Valkeveen laat verder weten dat er hard is gewerkt om kinderen 'coronaproof' te kunnen ontvangen. Afgelopen voorjaar werd een heel protocol opgesteld om aan alle coronamaatregelen te kunnen voldoen. Zo mochten bijvoorbeeld alleen kinderen de attracties in en moesten ouders, op afstand, langs de kant blijven staan. Het speelpark was een van de eersten die na de 'lockdown' de deuren weer open zwaaide.