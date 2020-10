Coronabesmetting in gevangenis Zaanstad: twee afdelingen in 'lockdown'

ZAANSTAD - Gevangenen op twee afdelingen in het Justitieel Complex Zaanstad moeten tijdelijk op hun eigen cel verblijven vanwege een coronabesmetting. Een gedetineerde is afgelopen vrijdag positief getest op het virus, meldt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Niet alleen de afdeling waar de positief geteste persoon zich bevindt moet in quarantaine, ook een andere afdeling waar samen mee is gelucht moet binnen blijven. De 'lockdown' houdt in dat er een streep gaat door het dagprogramma op de afdelingen. Ook mag er geen bezoek worden ontvangen en moet iedereen in de eigen cel verblijven.

Onduidelijk is hoe de gevangene besmet is geraakt. De gevangenis laat op haar site weten dat al langere tijd extra maatregelen worden genomen bij bezoek. Zo wordt aan bezoekers boven de 13 jaar dringend geadviseerd een mondkapje te dragen, wanneer deze richting de bezoekersruimte loopt. Volgens de gevangenis is dit de eerste besmetting van een gevangene in het Justitieel Complex Zaanstad.