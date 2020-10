Ajax zonder Huntelaar naar Bergamo, Atalanta mist De Roon

De 18-jarige Brian Brobbey is de vervanger in de selectie van Ajax. Brobbey speelt bij Jong Ajax waar hij dit seizoen al vijf keer wist te scoren.

De selectie van Ajax voor de Europese trip bestaat uit twintig spelers, onder wie ook de Braziliaanse vleugelspits Antony. De zomeraankoop miste vorige week de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Liverpool. Zonder Antony verloor Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 1-0. Mohammed Kudus viel al vroeg uit en staat maanden aan de kant met een meniscusblessure. De Ghanees komt vermoedelijk pas na de winterstop weer in actie.

0-13

Ajax boekte zaterdag in de eredivisie een historisch grote zege op VVV: 0-13. Lassina Traoré nam vijf doelpunten voor zijn rekening. Huntelaar kwam als invaller twee keer tot scoren. Het is niet bekend waarom de ervaren spits ontbreekt. Ajax wilde daar niets over zeggen.

Ten Hag besloot in Venlo om al in de rust, bij een voorsprong van 4-0, de basiskrachten Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic te wisselen met het oog op het duel met Atalanta. Beiden kregen zo wat rust. Atalanta, de club van de Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon en de van PSV overgekomen spits Sam Lammers, begon de Champions League vorige week met een overtuigende zege bij de Deense club FC Midtjylland: 0-4.

Geen De Roon

Marten de Roon moet het duel met Ajax vanwege een liesblessure aan zich voorbij laten gaan. De 29-jarige middenvelder werd om die reden zaterdag na een uur gewisseld tijdens het verloren thuisduel met Sampdoria (1-3). "De afwezigheid van De Roon is een gemis voor ons", vertelde trainer Gian Piero Gasperini. "Maar we hebben ook in de competitie wedstrijden zonder hem gespeeld en toen is het ook goed gegaan."