Geruchten overname Tata Steel IJmuiden: 'Moeten we nu Zweeds leren?'

IJMUIDEN - Het personeel reageert inmiddels lacherig op geruchten als het aankomt op mogelijke overnames van Tata Steel IJmuiden. "Alles wordt toch besloten door de eigenaren in India, daar hebben wij geen enkele invloed op", stelt Roel Berghuis, FNV vakbondsbestuurder van Tata Steel. "Het personeel is murw geworden door de jarenlange hoeveelheid speculaties en eerder afgeketste overnames."

Het Zweeds-Finse staalconcern SSAB zou in gesprek zijn met Tata Steel voor een eventuele overname van het Nederlandse deel van Tata Steel, zo meldde Duitse zakenkrant Handelsblatt afgelopen weekend. De gesprekken zouden zich in een verkennende fase bevinden. Berghuis vindt het vooral opvallend dat het erop lijkt dat er alleen gesproken wordt over het overnemen van Tata Steel IJmuiden door SSAB, en niet de Britse tak van Tata's Europese staalindustrie.

Ook bij het koffieapparaat bij Tata Steel in IJmuiden is door het personeel gesproken over de geruchten, vertelt Berghuis. "Aan de ene kant zijn ze ‘geruchten-moe’ en vragen ze zich grappend af ‘of ze nu Zweeds moeten leren’, aan de andere kant zou dit een hele goede kans voor ze kunnen zijn. In IJmuiden snakt men naar een goede toekomst voor de staalfabriek. De Zweedse cultuur past mogelijk beter bij de Nederlandse cultuur dan de Indiase cultuur. En ook qua innovatie zijn we beter af bij Zweden."

Als het echt zo zou zijn dat potentieel alleen de Nederlandse tak wordt verkocht, zal het personeel in IJmuiden daar ook niet rouwig om zijn, zegt Berghuis. "Sinds 1999, toen Hoogovens samen ging met British Steel en opging in Corus, bestaat er al een moeizame relatie met de Britten. Dat hoor ik van hoog tot laag in de organisatie van IJmuiden. En het personeel wil niets liever dan haar eigen Hoogovens weer terug."

Afhankelijk van India

"Voor nu is er alleen nog maar sprake van geruchten over verkennende gesprekken tussen SSAB en Tata Steel India", vervolgt Berghuis. "Wij weten verder helemaal niets, dit wordt over het hoofd van Tata Europa gespeeld. We zijn enorm afhankelijk van India. Het is voor ons een kwestie van afwachten."