Jongens na wilde achtervolging door politie nog steeds spoorloos

AMSTELVEEN - De politie is op zoek naar drie jongens die gisteravond een stopteken negeerden en na een wilde achtervolging nog steeds spoorloos zijn.

De jongens reden gisteravond in een auto op de Gijsbrecht van Amstellaan in Amstelveen Noord. Agenten wilden de bestuurder aanhouden, omdat volgens een woordvoerder van de politie het kenteken gesignaleerd stond.

In plaats van te stoppen, gingen de jongens er in sneltreinvaart vandoor, achtervolgd door de politie. Op de Graaf Willemlaan vonden agenten de auto leeg terug. De politie startte vervolgens een grote zoekactie, omdat het trio waarschijnlijk de wijk was ingevlucht.

Enkele straten werden afgezet en een politiehelikopter hielp mee zoeken. Ondanks de massale inzet zijn de jongens nog niet gevonden. De politiewoordvoerder kon nog niet vertellen waarom het kenteken stond gesignaleerd en of de bestuurder ook eigenaar is van de auto.