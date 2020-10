Bussumse buurt versiert flat van top tot teen: "Voor een glimlach in deze vervelende tijd"

BUSSUM - Het was een flinke klus, maar het leverde wel de vele glimlachen op waar ze vooraf op hoopten: acht bewoners van een Bussumse flat hebben afgelopen weekend het complete gebouw versierd met slingers en ballonnen. "We wilden voor een vrolijke noot zorgen in deze vervelende coronatijd", vertelt bewoonster Joyce Luyer.

De bewoners van de flat aan de Korte Heul merkten dat de gesprekjes op de gallerij de laatste tijd vaak alleen nog maar over narigheid gaan. "Het coronavirus zorgt ervoor dat er weinig ruimte meer is voor een lach. We besloten dat er wat moest gebeuren. Dat je 's ochtends je gordijnen open doet en vrolijkheid ziet in plaats van dat je meteen de nieuwste besmettingscijfers om je oren krijgt", zegt Joyce met een lach.

Samen met de anderen kocht ze dezelfde dag nog een hele winkel leeg aan slingers en ballonnen. 's Avonds begonnen de bewoners met het opblazen van de ballonnen. "We hebben wel 500 ballonnen opgeblazen, het hele huis lag vol. Een paar buren hadden een pompje, maar we hebben er ook veel gewoon zelf opgeblazen. Het was echt een enorme klus."

Leuke reacties

De volgende ochtend begon de buurt met het ophangen van de ballonnen en nog eens 370 meter aan slingers. Elke verdieping was helemaal versierd. "Het zag er echt ontzettend leuk uit", zegt Joyce trots. "We hebben bij de deur beneden ook een leuke leus opgehangen, zodat mensen meteen doorhadden waarom alles zo versierd was."

De actie zorgde voor veel leuke reacties van andere bewoners van de flat. "De mensen vonden het echt hartstikke leuk. En daar was het ons ook om te doen. Al met al een erg geslaagde actie."

De slingers en ballonnen hebben er het hele weekend gehangen. Gisteravond zijn ze weer weggehaald, om te voorkomen dat alles losraakt en in de natuur terecht komt.