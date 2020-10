Gooise afvalscheidingsstations merken nog altijd extra drukte door corona

BUSSUM - Het zo veel mogelijk thuisblijven door het coronavirus zorgt er nog altijd voor dat we met z'n allen flink aan het opruimen en klussen geslagen zijn. Dat blijkt althans uit de drukte die de Gooise afvalscheidingsstations nog altijd merken.

Het was afgelopen voorjaar, toen de eerste coronagolf begon, wekenlang topdrukte op de afvalscheidingsstations. De hele dag stonden er lange rijen met mensen die hun grof vuil kwamen brengen.

Zo druk als het toen was, is het nu nog niet. Maar toch staan er vooral aan het eind van de dag nog lange wachtrijen met mensen die hun vuil willen brengen, zo meldt de Gooise afvalverwerker GAD. De echte rust, zoals voor het coronavirus, is daarmee nooit echt teruggekeerd.

Niet op het laatste moment

De GAD roept mensen daarom op om niet tot het laatste moment te wachten met het wegbrengen van hun afval. Dat moet drukte tegengaan. Een half uur voor sluitingstijd wordt nu gekeken hoe lang de wachtrij is. Als de wachtrij langer dan een half uur is, gaat het toegangshek al dicht en mogen er geen nieuwe auto's meer aansluiten. Voorlopig worden de openingstijden nog niet verruimd, zoals afgelopen voorjaar wel het geval was.

Alle Gooise afvalscheidingsstations hebben na de drukte van afgelopen voorjaar slagbomen gekregen om de toestroom van bezoekers te kunnen reguleren.