Gooise gemeenten willen meer hulp om aantal dak- en thuislozen terug te dringen

Extra aandacht voor de dak- en thuislozen is hard nodig, zo stellen de gemeenten. 't Gooi heeft relatief veel dak- en thuislozen: vorig jaar waren er 296 daklozen en naar schatting 225 thuislozen. Daklozen zijn mensen die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben, thuislozen zijn mensen die uit noodzaak bij familie of vrienden wonen.

Dat het probleem groot is, is ook te zien in de daklozenopvang. De 54 regionale opvangplekken zijn bijna altijd bezet. Per dag komen er ongeveer dertig aanvragen per dag binnen. Daarnaast zit ook de crisisopvang vol. Vooral gezinnen moeten soms een aantal weken wachten voordat ze terecht kunnen.

Meer hulp

De regiogemeenten willen het probleem aanpakken door onder meer te werken aan meer opvang. Zo moet er kleinschalige opvang komen waar bijvoorbeeld financiële begeleiding is en moet er begeleiding komen om dak- en thuislozen snel weer aan een baan te helpen, zodat ze sneller weer zelfstandig worden. Daarnaast willen de gemeenten afspraken met onder meer woningcorporaties en en zorgverzekeraars zodat betalingsachterstanden eerder worden gemeld. De gemeenten willen daarmee sneller te hulp kunnen schieten.

De Gooise gemeneten willen ook dat er meer aandacht komt voor passende huisvesting, zoals begeleid wonen.