Sugawara vervangt Svensson op bezoek bij ADO Den Haag

DEN HAAG - AZ begint vanavond aan het uitduel tegen ADO Den Haag met Yukinari Sugawara in de verdediging als de vervanger van de geschorste Jonas Svensson. Ten opzichte van het laatste eredivisieduel tegen VVV-Venlo is ook keeper Marco Bizot weer terug in het doel. Dit gaat ten koste van Hobie Verhulst.

Naast Sugawara en Bizot is ook Pantelis Hatzidiakos weer terug in de achterste twee linies. De Griek neemt centraal in de verdediging de plek over van Ramon Leeuwin. Tot slot ontbreek Boadu nog steeds bij AZ vanwege een positieve coronatest. Albert Gudmundsson start daarom tegen ADO Den Haag in de punt van de aanval.