Bonicia maakte 1400 voedselpakketten voor mensen met geldproblemen

PURMEREND - Het ruikt lekker in de keuken van Bonicia Reijke uit Purmerend. Samen met schoonzus Talisa maakt ze eten klaar. Veel eten: veertig mensen komen vandaag eten ophalen en ze hoeven er niets voor te betalen. Al sinds de coronacrisis maakt Bonicia voedselpakketten voor minderbedeelden. Nu Nederland in een tweede gedeeltelijke lockdown zit, ziet ze het aantal hulpvragen weer toenemen.

NH Buurten keek in mei mee in de keuken van Bonicia. Tekst loopt door onder de video

Onder andere Stanley Dech komt langs aan de deur om eten op te halen. In augustus verloor hij zijn vrouw. Stanley bleef achter met zes kinderen. Via school kreeg hij de tip om contact op te nemen met Bonicia. "Zeker in het weekend is dit heel fijn", zegt Dech. "Toch een zorg minder."

Nieuwe aanmeldingen

Nu Nederland in de tweede gedeeltelijke lockdown zit, ziet Bonicia het aantal mensen dat hulp nodig heeft weer toenemen. "Er komen nieuwe aanmeldingen. De mensen die tijdens de eerste golf kwamen die zien we nu niet meer zo vaak. We hebben weer nieuwe mensen die eten halen."

Ze vervolgt: "Inmiddels hebben we zo'n 1400 voedselpakketten gemaakt. In het begin kwamen er 25 mensen. Al heel snel steeg dat naar tachtig tot negentig mensen in de week. Op dit moment kan het soms oplopen tot zestig. Gelukkig heb ik hulp in de keuken, samen kunnen we het aan."