Martins Indi op z'n plek bij AZ: "Als je degradeert, dan ben je niet gelijk een mindere voetballer"

WIJDEWORMER - Bruno Martins Indi is weer terug in de eredivisie en speelt sinds een paar weken voor AZ. De centrale verdediger heeft gelijk een basisplaats veroverd en voelt zich thuis bij de Alkmaarders. "Een hele leuke groep met veel potentie."

AZ huurde Bruno Martins Indi op de laatste dag van de transfermarkt van Stoke City. In Engeland speelde hij op het tweede niveau in de Championship. Daardoor raakte Martins Indi ook een beetje uit beeld bij de gemiddelde voetballiefhebber. "Als je degradeert, dan ben je niet gelijk een mindere voetballer. Toch wil ik nu weer mijn type voetbal spelen en mijzelf ontwikkelen." De oud-Feyenooorder vindt namelijk dat de manier van spelen in Nederland meer bij hem past, dan de stijl van de Championship.