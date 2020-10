Oude bekende Skomina fluit Ajax tegen Atalanta

AMSTERDAM - Scheidsrechter Damir Skomina leidt dinsdagavond het uitduel van Ajax met Atalanta in de Champions League. De ervaren Sloveen is een oude bekende van de club uit Amsterdam.

Skomina floot namelijk twee seizoenen geleden ook al het duel tussen Ajax en Real Madrid (1-2). De Sloveen haalde zich toen de woede van veel fans van Ajax op zijn hals door een treffer van Nicolás Tagliafico af te keuren. Daarnaast was Skomina ook de scheidsrechter toen Ajax drie jaar geleden de finale van de Europa League verloor tegen Manchester United (0-2).

Ajax verloor vorige week het eerste duel in de groepsfase van de Champions League van Liverpool (0-1). Atalanta was in Denemarken veel te sterk voor FC Midtjylland (0-4). De uitwedstrijd van Ajax tegen Atalanta beging dinsdagavond om 21.00 uur.