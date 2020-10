Explosieven in auto op A4 gevonden, vermoedelijk voor plof- en ramkraak

SCHIPHOL - De politie heeft gisteravond explosief materiaal aangetroffen in een auto. De twee inzittenden, een man en een vrouw, zijn aangehouden. De wagen reed op de A4 bij Schiphol toen de politie de auto staande hield.

De auto trok de aandacht, omdat het kenteken bekend was bij de politie. Bij controle vermoeden de agenten dat er explosief materiaal in het voertuig ligt. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de wagen onderzocht en bevestigt dat het inderdaad om explosieven gaat.

Plof- en ramkraak

De politie doet nog onderzoek, maar vermoedt dat het voertuig voor een plof- en ramkraak gebruikt zou gaan worden.

Een woordvoerder laat weten dat er hoogstwaarschijnlijk geen link is met de luchthaven. "De auto kwamen we alleen op de A4 ter hoogte van Schiphol tegen. Het is niet zo dat de auto al bij Schiphol stond."