LIVE🔴: Aankomst laatste Boeing 747-400 van KLM

SCHIPHOL - Vanavond landt voor het laatst een KLM-Boeing 747-400 op Schiphol. NH Nieuws is er live bij. Het 20-jaar oude toestel is een van drie passagiers-747's die KLM nog een half jaar inzette voor medische vrachtvluchten tussen China en Schiphol. Na vanavond worden de jumbo's klaargemaakt voor verkoop of sloop.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De laatste landing ooit kun je vanavond op deze pagina zien, of rechtstreeks via de Facebookpagina van NH Nieuws en het YouTube-kanaal van NH Airtime. Na de landing rijden we voor de Boeing 747-400 uit tot aan de parkeerplek aan de F-pier, vlak in de buurt van de 747 die enkele uren eerder is geland. Beide toestellen hebben vracht vervoerd tussen Shanghai en Schiphol. De derde 747 is gisteren al voor het laatst geland op Schiphol. Coronacrisis KLM hield drie Boeing 747-400 Combi's langer in de vloot voor een medische luchtbrug tussen China en Nederland. Die zogenaamde combi's hebben een extra vrachtruim achter de passagierscabine. De laatste vlucht met passagiers was op 29 maart. De Boeing 747 werd vrijwel meteen aan het begin van de coronacrisis uit de vloot gehaald, om kosten te besparen. Kort na die laatste passagiersvlucht, kregen de drie Combi's hun tijdelijke tweede leven.

Een van KLM's drie laatste Boeing 747-400 nadert Schiphol - KLM