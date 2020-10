Nieuw bestuur DIO wil de club 'zo lang ze leven' voort laten bestaan

HAARLEM - Het scheelde niet veel of de Haarlemse sportvereniging DIO zou deze zomer failliet verklaard worden. Tijdens de jaarvergadering in juni zou het faillissement besproken worden, maar er stond een nieuwe groep bestuursleden op om de club te redden van de ondergang.

"De stekker zou eruit getrokken worden. Financieel stonden we 25.000 euro in de min en in de coronatijd kwam er ook niks meer binnen", vertelt de nieuwe DIO-voorzitter Peter Slenders.

Het nieuwe bestuur richtte een 'club van 100' op en ging achter nog te betalen contributies aan. Ook hebben ze verschillende kostenposten weten te verlagen, wat ervoor heeft gezorgd dat de club er nu financieel gezien een stuk gezonder voorstaat.