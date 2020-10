Bussumse Groenteclub draait beter dan ooit, vooral tijdens corona

BUSSUM - Gezond eten vinden we steeds belangrijker en opvallend genoeg juist tijdens corona. Steeds meer mensen halen hun boodschappen bij de Groenteclub in Bussum, een organisatie volledig gerund door vrijwilligers.

Onbespoten, betaalbaarder, kakelvers en ook nog een eerlijke prijs voor de boer. Waarom zouden mensen nog hun biologische eten halen bij de grote supermarkt? Dat moet Barbara Bolt hebben gedacht toen ze de Groenteclub in 2012 oprichtte. Inmiddels heeft de club meer dan 200 deelnemers die de biologische boodschappen afnemen en ze helpen ook nog eens een handje mee. Want dat is het concept van de Groenteclub: met elkaar, voor elkaar en door elkaar.

Kruiwagens

Om 09.00 uur op vrijdagochtend komt de biobus van de boer aanrijden. Een tiental vrijwilligers staat in de aanslag met kruiwagens om de producten naar het sorteerhuis te brengen - het bijenhuisje in Bussum. Renée Roseboom, coördinator van de Groenteclub, duwt een zware kruiwagen vol shiitake voor zich uit. "Het is even ploeteren, maar het is zo leuk om met elkaar te doen."

Nieuwe werkwijze

Al een kleine negen jaar weet de Groenteclub zich zo aan te passen dat obstakels overwonnen worden. Zo ook met corona. Een nieuwe werkwijze was onvermijdelijk: duo's werken nu individueel en met mondkapje op, er staan minder mensen op de werkvloer en er wordt gewerkt met een zogenaamde lopende band. Ook het afhalen van de boodschappen vindt buiten plaats, bij zogeheten 'stations'. Ondanks de beperkte gezelligheid, zit de sfeer er goed in.

Verrassing

Corona heeft verrassend genoeg een positief effect op de populariteit van de Groenteclub. "Mensen hebben steeds meer behoefte aan gezond eten, zeker in tijden dat er zo'n ziekte op de loer ligt", vertelt oprichtster Barbara. Doordat de groenten rechtstreeks van het land komen, kan het haast niet verser. En het is niet geheel ondenkbaar dat mensen nu liever hun boodschappen halen in de buitenlucht dan in een overvolle supermarkt.

Steeds meer vrijwilligers en boeren sluiten zich aan bij de club. En daar wordt iedereen beter van: prijzen blijven laag, krachten hoeven minder vaak te helpen en de vriendenkring breidt uit. Met andere woorden: de Groenteclub groeit als kool.

Wil je ook lid worden van de Groenteclub? Meld je hier aan.