Texel 13 jaar na de dood van Jan Wolkers: "We missen hem"

TEXEL - Dertien jaar geleden stierf schrijver en kunstenaar Jan Wolkers op zijn geliefde eiland Texel. Sinds 1980 woonde hij samen met zijn vrouw Karina en later de tweeling Bob en Tom in een villa aan de rand van het bos. Veel Texelaars hebben goede herinneringen aan Wolkers. Ze kwamen hem tegen bij de bakker, bij een signeersessie in de boekhandel of werden gastvrij bij hem thuis ontvangen. Op OSG de Hoge berg wordt Wolkers nog maar mondjesmaat gelezen. "Turks fruit is een mooi boek maar er zit veel te veel sex in."

Het zijn alledaagse herinneringen die iets over de hartelijkheid en originaliteit van Jan Wolkers zeggen. Marja Goslinga werkte als meisje bij de bakker waar Wolkers vaste klant was. "Hij kwam altijd luid Bach fluitend de winkel in, vertelde iets leuks over een vogel in zijn tuin en bestelde dan het zondagochtendontbijt. Geen brood, maar taartjes, croissantjes en appelbollen. De tweeling zat overal aan, maar daar durfde ik niks van te zeggen", lacht Marja.

Natalie van den Berg kwam als kind bij Wolkers aan de deur met Sint Maarten. "Nadat we gezongen hadden bleek Jan geen snoep in huis te hebben. Toen kregen we een pingpongbal. Later heb ik nog tekenles van Jan gehad."

Ricardo de Graaf woonde in zijn jeugd niet ver van Jan Wolkers aan de Rozendijk. Op een keer belde hij met zijn vriendje Lennart aan bij Wolkers voor een handtekening. "We dachten een handtekening te krijgen en dan een schop onder onze kont, maar we mochten binnen komen en kregen een uitgebreide rondleiding door het atelier."

Boekhandel het Open boek is een soort bedevaartsplaatsje voor Wolkersfans. In de etalage liggen boeken van Wolkers, hangt een groot portret van de schrijver en in het kledingrek hangen de t-shirts met de slogan van Wolkers: "Ik zou blij zijn als ik weer op de boot naar Texel zat!" Achter in de winkel hangen schilderijen van Wolkers en staan enkele beeldhouwwerken.

Theo Timmer van het Open boek was bevriend met Wolkers en heeft ook boekjes van Jan in eigen beheer uitgegeven. "Jan kwam hier altijd zijn boeken signeren en op gegeven moment bouw je dan een band op natuurlijk." Voor de winkel staat de fiets die ooit van Wolkers was maar waar Timmer nu op rijdt. "Jan was geen fietser, hij was meer een automan. Toen ie deze fiets net had, is ie ermee onderuit gegaan en toen was hij er klaar mee. Daarna heeft de tweeling er nog op gefietst. Het is een Raleigh. Dat vond Jan mooi omdat hij fan was van die wielerploeg van Gerrie Kneteman en Jan Raas."

Heel veel sex

Op OSG de Hoge berg wordt Jan Wolkers nog wel gelezen maar is hij niet zo populair meer als vroeger. De 18-jarige Isis heeft Turks fruit gelezen. "Ik vond het mooi hoe hij de liefde van de hoofdpersoon voor Olga beschrijft. Maar ik vond wel dat er heel veel sex in zat. Voor mij niet nodig. " De boeken van Wolkers lijken gedateerd en beter bij de jaren zeventig te passen. "Ik denk dat de jeugd van nu veel preutser is dan 30 jaar geleden", zegt leerlinge Marit. "Maar misschien heeft Wolkers daarom nu ook wel weer een functie om te shockeren."

Docente Nederlands Renske van Ijsseldijk was zelf een jaar of 18 toen ze Wolkers ontmoette in de boekhandel het Open Boek. "Ik was liep daar met mijn viool en toen stelde hij voor dat we naar het strand zouden gaan en dat ik dan voor hem viool zou spelen. Als pubermeisje kon ik alleen maar denken: vieze oude man", vertelt Renke. "Nu denk ik daar natuurlijk heel anders over. Het was wel een heel bijzondere man die mooie boeken schreef"