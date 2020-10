Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding Alkmaarse verdachten (15) overval snackbar Sint Pancras

De overvallers sloegen iets na 21.00 uur gisteravond toe. Ze bedreigden de snackbarhouder met een wapen en eisten geld. Al snel sloegen de twee jongens zonder buit op de vlucht. De politie laat weten dat er er geen gewonden zijn gevallen.

Volgens mediapartner Alkmaar Centraal heeft de politie direct na de overval de omgeving met honden uitgekamd. Behalve naar de verdachten zou er naar een wapen zijn gezocht.

Schoten

Of het wapen is gevonden, is niet bekend. Wel kreeg de politie de verdachten in het vizier. Ze probeerden te vluchten, waarop de agenten drie waarschuwingsschoten losten. Hierna zijn de twee Alkmaarders voor verhoor meegenomen naar het bureau.