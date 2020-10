Motorrijder gewond bij botsing op kruising Schagen

SCHAGEN - Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de N245 in Schagen.

Het ongeluk gebeurde 16.45 uur op het kruispunt met de Zuiderweg. Op foto's is te zien dat de motorrijder bijna frontaal op de auto is gebotst en ten val is gekomen.

Traumaheli in berm

Een traumahelikopter landde in de berm van de provinciale weg. Getuigen laten weten dat het slachtoffer na eerste hulp ter plaatse voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.