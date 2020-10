Langedijkse VVV-trainer De Koning na monsterscore: "Er is niemand overleden"

VENLO - Trainer Hans de Koning probeerde alles in perspectief te plaatsen na de nederlaag van zijn VVV-Venlo tegen Ajax (0-13). "Zojuist wenste iemand mij sterkte, maar er is niemand overleden", zei de Langedijker voor de camera van FOX Sports.

"Alles wat je nu over de wedstrijd zegt is eigenlijk te veel", zei de ervaren coach van de club uit Limburg na de recordzege van Ajax. "Op een gegeven moment staat het 0-4 en valt die rode kaart. Dan is Ajax zo goed. Dan zit je in een grote rondo en hoop je dat ze niet doordrukken. Maar dat is wel het geval geweest."