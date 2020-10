Anthony Correia overtuigt Katwijk en verlengt contract met één jaar

"Met de passie en gedrevenheid van Anthony, gekoppeld aan zijn aanvallende voetbal, past hij prima bij de selectie en onze club. Met de vele mutaties en gestopte spelers zijn we ervaring kwijtgeraakt en kost het tijd voordat we weer een ingespeelde ploeg hebben", laat technisch directeur Cees Bruinink weten op de site van de Katwijkers.

De oefenmeester heeft de clubleiding na vijf wedstrijden al overtuigd. De Katwijkers stonden voor de coronapauze op de achtste plek met acht punten in de tweede divisie. Het Telstar-icoon is sinds deze zomer de trainer van Katwijk. Correia was daarvoor werkzaam bij ODIN’59 (Heemskerk), vv IJmuiden en VVH Velserbroek.