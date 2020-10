Raadhuisplein-kat Binkie dood aangetroffen in Heerhugowaard: "Bizar hoe geliefd 'ie was"

HEERHUGOWAARD - Raadhuisplein-kat Binkie uit Heerhugowaard, ook wel bekend als de Vomar-kat, is dood. De kat werd gisterochtend levenloos gevonden op zijn favoriete stek, voor de Vomar op het Raadhuisplein. "Hij is in het harnas gestorven."

"Ik was aan het werk, toen ik werd gebeld door m'n dochter", vertelt baasje Debby Algra aan NH Nieuws. "Ze was in tranen en zei dat Binkie dood was." Debby racete op haar fiets naar het Raadhuisplein, waar haar dochter Binkie al in een doos had gelegd. "Zijn buik was erg opgezet en zijn tongetje stak een beetje uit", vertelt ze.

Kroelen op de markt

Binkie was acht jaar oud. "We hebben hem gekocht toen we hier acht jaar geleden kwamen wonen." De eerste twee jaar 'bivakkeerde hij in de tuin', maar al snel nadat hij naar buiten mocht, ontdekte hij 'op nog geen vijfhonderd meter' het Raadhuisplein. Dankzij zijn trouwe aanwezigheid voor de Vomar ontpopte hij zich al snel tot een Heerhugowaardse beroemdheid. "En op maandag ging hij op de markt bij iedereen een kroeltje halen."