Op zoek naar nabestaanden van de 29 gefusilleerden op de Apollolaan

AMSTERDAM - Op 24 oktober is het precies 76 jaar geleden dat op de Apollolaan in Amsterdam 29 onschuldige mensen door de Duitsers werden gefusilleerd. Het comité 4 mei herdenking Apollolaan is nog steeds op zoek naar nabestaanden van de slachtoffers.

Sinds 8 april van dit jaar is er een plaquette met de namen van de 29 slachtoffers toegevoegd aan het verzetsmonument. De officiële onthulling zou op 4 mei plaatsvinden maar werd vanwege corona uitgesteld naar 24 oktober. Maar ook nu kon de onthulling vanwege de coronamaatregelen weer niet doorgaan. Toch verzamelde zich vandaag een groepje mensen om de slachtoffers te eren.

Het monument vormt al sinds 1952 het decor voor jaarlijkse 4 mei-herdenking in Amsterdam-Zuid. Volgens vooorzitter Jet Key van het comité 4 mei herdenking Apollolaan maakt de plaquette het verzetsmonument compleet. "Het waren 29 onbekenden en die hebben nu een naam gekregen. Op deze manier is er eer gedaan aan de mensen die hier zijn doodgeschoten", vertelt Jet Key nadat ze de aanwezigen heeft toegesproken.

Op zoek naar nabestaanden Al maanden is comité op zoek naar nabestaanden. "Het is de bedoeling dat nabestaanden of mensen die mogelijk de familie van deze mannen hebben gekend ons meer informatie zouden kunnen geven. We hebben nu contact met 11 families, die we zullen uitnodigen bij de onthulling van de plaquette", vertelt Jet Key. Nabestaanden kunnen zich melden via de website van het comité: 4mei-apollolaan.nl

In kleine kring werden de 29 slachtoffers van 24 oktober 1944 geëerd - NH Nieuws

Joost van Daalen is één van de nabestaanden. Zijn oom Pieter Zijlstra werd op 23-jarige leeftijd op de Apollolaan gefusilleerd door de Duitsers. In de familie was er maar weinig bekend over het leven van zijn oom en over de aanleiding die tot zijn dood heeft geleid. Pieter besloot daarom op onderzoek uit te gaan en schreef uiteindelijk een boek over de fusillade op de Apollolaan.

Stille Herinnering In het boek 'Stille Herinnering' beschrijft Joost van Daalen tot in detail alle achtergronden van de gebeurtenissen die tot de moord op zijn oom leidden. Alle beschikbare informatie over de hoofdrolspelers in dit vreselijke drama komt aan bod. Kijk hieronder naar een lang interview met Joost van Daalen over zijn boek en de gebeurtenissen in 1944:

Joost van Daalen schreef een boek over de gebeurtenissen op de Apollolaan - NH Nieuws