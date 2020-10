Eendenkooi 't Zand: vroeger een dodelijke val, nu een natuuroase tussen de akkers

'T ZAND - De plas zit vol eenden: wilde eenden, smienten, krakeenden en slobeenden. Tussen het riet zwemt het mooiste eendje van allemaal: de wintertaling. Kooiker Chris van der Vliet is er enorm trots op. "Als kooiker ben je altijd bezig om het zo goed mogelijk te maken voor de eenden in je kooi."

Chris vertelt dat het meeste werk in de kooi door vrijwilligers wordt verzet. "Als boswachter van Landschap Noord-Holland heb ik nog meer natuurgebieden onder mijn hoede. Alleen bij het vangen en ringen moet ik er echt bij zijn, daar draait het allemaal om." Als er even later een ijsvogel neerstrijkt op een paaltje in het water is Chris dolenthousiast. "Dat is het beste bewijs dat het met de rust en de natuur in deze kooi wel goed zit."

Al sinds 1608 worden er eenden gevangen in de eendenkooi van 't Zand, net onder Den Helder. Al die tijd is de techniek niet veranderd. "Je begint met een mooie grote plas water waar je je staleenden op houdt", zegt Chris. "Dat zijn min of meer tamme eenden die hier broeden en door mij gevoerd worden. Die trekken de wilde eenden aan die overvliegen of die ze op het land hier omheen ontmoeten en meelokken naar de kooi."

Beschutting

De kooi zelf wordt omzoomd door een flinke houtsingel die de waterplas windvrij houdt en bovendien het omliggende land aan het zicht onttrekt. "De eenden willen beschutting." In iedere hoek van de rechthoekige plas is een meterslange sloot gegraven van de plas af: de vangpijpen. Evenwijdig aan iedere pijp staan rieten schermen. Daar doet de kooiker zijn werk.