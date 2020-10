Uurtje terug, uurwerkhersteller Raymond heeft het er druk mee: "Vaak gaat er iets fout"

GROOTEBROEK - Vanavond gaat de wintertijd in en zetten we alle klokken een uurtje terug. Je zou denken: 'a piece of cake'. Maar zo makkelijk is dat nog niet, aldus uurwerkhersteller Raymond van Dijen uit Grootebroek. Het terugzetten van de klok gaat niet altijd goed.

"De wintertijd is toch voor sommige mensen dat ze de klok stil gaan zetten", vertelt hij. "En als een klok dertig jaar aan de wand hangt dan loopt hij lekkerop teken, zijn eigen resonantie noemen we dat. Dan gaan ze hem stil zetten en heb je eigenlijk dat de olie gaat verkleven, dat heb je heel snel. Dan geven ze hem een zetje, maar dan doet hij het niet meer. Of ze gaan de klok terugdraaien of ze draaien heel snel en dan is hij van slag." Het advies van Raymond is: draai de klok niet achteruit. "Over het algemeen altijd de klok vooruit draaien", vertelt hij. "Dus nooit de klok terugdraaien, het risico dat je wat afbreekt is gewoon zo groot."

Raymond moet zelf ook veel klokken verzetten - NH Nieuws

Hij krijgt ook veel kapotte horloges rond deze tijd. "Dat ze het kroontje, dat knopje, uit gaan trekken om op tijd te zetten.", vertelt hij. "En dan breken ze hem af en hebben ze opeens dat knopje in hun handen. Dan moet ik natuurlijk ook gewoon gaan repareren. Dus het is niet alleen met klokken, het is ook met horloges heel vaak zo dat er toch wat fout gaat en er gerepareerd moet worden." Eigen klokken verzetten Raymond heeft het niet alleen druk met de reparaties, het terugzetten van alle klokken in zijn winkel neemt ook veel tijd in beslag. Zoveel tijd dat hij er nu al mee begonnen is. "Ik ben gestopt met tellen, maar het zullen er een paar honderd zijn", zegt hij. "Dus ik ben nog wel even bezig."