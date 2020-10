Amsterdamse Roy komt in actie tegen coronatroep op straat

Roy Carter wil van Amsterdam de schoonste stad ter wereld maken en hij geeft zelf het goede voorbeeld. Dagelijks maakt hij zijn ronde met zijn vuilknijper en vuilniszak om zwerfvuil te jagen. "Het begon uit ergernis maar het is uitgegroeid tot een soort hobby, ik blijf in beweging en kom ervan tot rust. Het is bijna een soort therapie", zegt Roy met een royale schaterlach.

Corona zwerfvuil

Roy komt in zijn dagelijkse speurtocht naar zwerfvuil steeds meer mondkapjes en plastic handschoenen tegen. Maar ook vindt hij steeds meer drankflessen en lege bierblikjes.

"Vroeger, voor corona, was dat veel minder", vertelt hij en hij roept mensen dan ook op liever een masker van stof te gebruiken: "Lieve mensen het is echt onverantwoord het is slecht voor het milieu, gooi je masker niet op straat maar neem het mee naar huis en gooi het thuis in de vuilnisbak".

Zwerfkapje

Onder het motto maak van je mondkapje geen zwerfkapje is de stichting Nederland Schoon in samenwerking met de Plastic Soup Foundation een campagne gestart. De organisaties vrezen dat wanneer er meer mondkapjes gedragen worden, er ook meer op straat en in de natuur belanden. "Dit nieuwe zwerfafvalprobleem werd al aan het begin van de coronacrisis geconstateerd en neemt naar verwachting alleen maar toe", aldus Nederland Schoon.