Eerste snelteststraat in de regio Alkmaar geopend

ALKMAAR - Niet dagenlang wachten om te horen of je corona hebt of niet, maar binnen een half uur de uitslag. Dat kan nu in Alkmaar. Aan de Edisonweg is een snelteststraat gebouwd. Het is wel een commerciële teststraat, dus je moet er wat geld voor neerleggen.

Firma Bak, bekend van de bussen, heeft de teststraat geinitieerd. "Er is best wel veel uitval in dit seizoen met gewone griep of verkoudheid en dat is is voor bedrijven een probleem. Als alle chauffeurs thuis zitten hebben ook de supermarkten een probleem", zo vertelt Ruben Bak aan onze mediapartner Alkmaar Centraal.

Doordat het een commerciele snelteststraat is, ben je er wel geld aan kwijt. Namelijk 90 euro exclusief BTW. De mensen die positief getest worden, worden gemeld bij de GGD. "We hebben uiteraard contact met de GGD, en die juichen dit toe omdat het ook druk bij hen wegneemt, we kunnen öp deze manier toch zo'n 100 mensen per dag testen."