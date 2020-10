Invasie van vuurwantsen in Amsterdam-Noord

Het zijn er honderden, en misschien wel duizenden: rode kevertjes met op hun schild een zwarte tekening van twee grote ogen die je aankijken. "Het zijn vuurwantsen", zegt Fred Haaijen, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam. De diertjes zitten massaal op verschillende bomen in het Baanakkerspark in Amsterdam-Noord. "Dat heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat het door de klimaatverandering komt dat deze diertjes hier nu ook zitten."

Een vuurwants is een insect dat leeft van het sap dat in de bomen stroomt. Maar ze kunnen ook insecten eten als dat zo uitkomt. Wantsen hebben een lange snuit waarmee ze in bomen en andere insecten kunnen prikken om daaruit het vocht op te zuigen.

Steken

Sommige wantsen kunnen ook steken. Het bootsmannetje bijvoorbeeld, dat beestje dat ondersteboven door het water roeit, kan dat ook. Je schrikt je kapot als je die steek voelt. "Maar voor de vuurwants hoef je niet bang te zijn.", vertelt Fred verder. "Net als andere wansten scheiden ze welk een stinkende stof af als ze beetgepakt worden. Dat stinkt echt hoor."

Mensen kennen het masaal voorkomen van de vuurwants vooral uit het zuiden van Europa. Met het steeds warmer worden van het klimaat van Nederland zie je het ook steeds vaker hier. Met name op de linde, maar ook andere bomen worden bezocht. In Amsterda- Noord zitten de wansten naast de linde, op een eik en op een berk.

Zonnestralen

Naarmate het kouder wordt, kruipen de vuurwantsen steeds verder weg in de gaten van boomschors en onder grond. Daar wachten ze op het voorjaar, om bij het warmer worden en de eerste zonnestralen weer tevoorschijn te komen. Dan gaan ze allemaal hun eigen weg en vind je ze niet meer zo massaal bij elkaar zoals nu.